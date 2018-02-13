2018-02-13T22:25:29+03:00
В мире

Без обид: Мартин Шульц объявил о немедленной отставке с поста главы СДПГ

Новым лидером немецких социал-демократов станет руководитель фракции в Бундестаге Андреа Налес
Денис СУХОВ
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Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин ШульцЛидер Социал-демократической партии Германии Мартин ШульцФото: REUTERS
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Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц объявил о немедленной отставке. Об этом политик сообщил во вторник, выступая в Берлине.

«Это мое последнее обращение в должности председателя СДПГ. Это порой сложная работа, но я ухожу без горечи и обиды с этого поста», - заявил Шульц.

По его словам, своим новым лидером правление партии выбрало руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Андрэю Налес.

По данным издания Spiegel, временным исполняющим обязанности главы СДПГ будет заместитель председателя, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Ранее Мартин Шульц объявил, что намерен передать пост главы партии Налес и занять должность министра иностранных дел в будущем коалиционном правительстве Германии.

Однако позже Шульц отказался от участия в коалиционном правительстве, объяснив это необходимостью завершить «кадровые дебаты» в СДПГ. Комментируя данное решение, канцлер ФРГ Ангела Меркель пожелала ему «по-человечески всего хорошего», отметив, что «это безумные времена» для Шульца.

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