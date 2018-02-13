Глава разведсообщества США: Сирийская оппозиция более не способна свергнуть Башара Асада

13 Февр. 23:15 2018-02-13T23:15:11+03:00

Выступая в Конгрессе, Дэниель Коутс был вынужден констатировать, что Россия и Иран смогли закрепиться в арабской республике и развернуть ход конфликта в пользу «режима»

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Директор национальной разведки США Дэниель Коутс был вынужден констатировать, что ход сирийского конфликта решительно развернулся в пользу Дамаска и вооруженная оппозиция более не способна силой свергнуть президента республики Башара Асада.

«Конфликт решительно изменился в пользу сирийского режима, позволив России и Ирану закрепиться внутри страны. Вероятно, силы оппозиции после семи лет вооруженного восстания более не способны свергнуть президента Башара Асада или устранить военное отставание», - заявил Коутс, выступая с докладом перед Конгрессом США.

Глава американского разведсообщества также выразил мнение, что боевики оппозиционных группировок обладают достаточными ресурсами, чтобы поддерживать сирийский конфликт в течение как минимум всего следующего года.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. По оценке ООН, за это время из 20 млн довоенного населения страны более половины стали беженцами или были вынуждены покинуть свои дома в поисках нового убежища. При этом около 13 млн человек остро нуждаются в гуманитарной помощи, а число жертв боевых действий достигает 470 тысяч.

Как сообщил ранее сайт «КП», Коутс выступил перед Конгрессом с докладом об основных угрозах безопасности США, в числе которых особо отмечена Россия.