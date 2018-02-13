Глава разведсообщества США рассказал Конгрессу о российской угрозе

13 Февр. 21:44 2018-02-13T21:44:06+03:00

Дэниел Коутс отметил, что Москва постоянно совершенствует военные возможности и расширяет кибероперации

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Директор национальной разведки США Дэниель Коутс рассказал Конгрессу об угрозах безопасности страны, которые останутся ключевыми в ближайшем будущем. В частности, он особо отметил совершенствование российских ядерных сил и расширение киберопераций.

«Россия развивает свои ядерные вооружения и средства их доставки. Россия разрабатывает крылатую ракету наземного базирования в нарушение, как считают США, Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)», - заявил Коутс.

По мнению главы разведсообщества США, Москва стремится получить достаточное военное преимущество, чтобы «пойти на риски, связанные с нарушением ДРСМД».

Также Коутс отметил, что в будущем Россия, Иран и КНДР будут проводить все более агрессивные кибератаки, которые представляют растущую угрозу для США и партнеров Вашингтона.

«По нашим оценкам, они продолжат проводить кибероперации для достижения стратегических целей, пока не столкнутся с их ощутимыми последствиями», - отметил шеф нацразведки.

Как сообщал ранее сайт «КП», в проекте бюджета на 2019 год Белый дом запросил выделить $24 млрд на модернизацию ядерной триады США.