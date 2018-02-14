Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуировали жилой дом

СЕГОДНЯ 00:54 2018-02-14T01:57:47+03:00

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В одном из жилых многоквартирных домов в столице возникла угроза взрыва. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Известно, что неопознанное устройство, похожее на самодельную бомбу, было обнаружено в доме 11 в Тихвинском переулке. На место прибыли кинологи и саперы, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 2 февраля на юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали жителей многоэтажного жилого дома в районе Кузьминки. Об бомбе в дежурную часть сообщил неизвестный по телефону. Тогда кинологи и саперы не обнаружили взрывоопасных веществ в здании.

В конце января в столице началась очередная волнателефонных звонков о заминированных зданиях. В один день силовикам пришлось эвакуировать Госдуму на Охотном ряду, здание Совета Федерации на Большой Дмитровке, московские департамент торговли и услуг, департамент образования, департамент труда и соцзащиты, а также управы сразу семи районов.