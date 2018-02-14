2018-02-14T18:48:40+03:00
Политика

Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе

Стороны выразили готовность продолжать плодотворную координацию усилий на мировом рынке углеводородов
Денис СУХОВ
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ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Персидском заливе и на мировом рынке углеводородов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении обстановки в регионе Персидского залива король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств. Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ходе беседы стороны выразили готовность к «наращиванию плодотворной координации» на мировых рынках углеводородов. Главы государств условились продолжать дальнейшие контакты между странами на различных уровнях.

Также король Саудовской Аравии выразил российскому лидеру соболезнования в связи с крушением лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

Как сообщал сайт «КП», в начале июня прошлого года Саудовская Аравия, Ливия, Египет, Бахрейн, ОАЭ и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и слишком теплых отношениях с Ираном. Позже к бойкоту присоединились еще ряд государств, союзных Эр-Рияду.

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