Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Персидском заливе и на мировом рынке углеводородов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«При обсуждении обстановки в регионе Персидского залива король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств. Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом», - говорится в сообщении пресс-службы.
Также в ходе беседы стороны выразили готовность к «наращиванию плодотворной координации» на мировых рынках углеводородов. Главы государств условились продолжать дальнейшие контакты между странами на различных уровнях.
Также король Саудовской Аравии выразил российскому лидеру соболезнования в связи с крушением лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.
Как сообщал сайт «КП», в начале июня прошлого года Саудовская Аравия, Ливия, Египет, Бахрейн, ОАЭ и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и слишком теплых отношениях с Ираном. Позже к бойкоту присоединились еще ряд государств, союзных Эр-Рияду.