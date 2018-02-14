2018-02-14T19:29:14+03:00
Политика

Милонов высмеял попытку Собчак отстранить Путина от президентских выборов

Ранее она обратилась в Верховный суд с просьбой признать регистрацию кандидата в президенты незаконной
Алексей КАРЕЛИН
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Депутат Виталий Милонов.Депутат Виталий Милонов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат Госдумы Виталий Милонов высмеял обращение Собчак в Верховный суд с жалобой на президента РФ Владимира Путина. Журналистка требовала исключить Путина из избирательной кампании, а его регистрацию признать незаконной. Милонов оценил шаг Собчак как PR-ход.

"Я расцениваю действия Ксении Анатольевны как некий PR-ход, направленный на консолидацию ее твердого однопартийного электората", - сказал Милонов в беседе с ФАН.

Депутат отметил, что жалоба Собчак на Путина вряд ли скажется на ее рейтинге и репутации:

"Человек с рейтингом в районе 1% может расхаживать голым по Невскому проспекту, даже в этом случае хуже уже не будет", - рассмеялся Милонов.

Как сообщал сайт kp.ru, заместитель главы ЦИК Николай Булаев ответил Собчак, что нет никаких препятствий для участия Путина в президентских выборах. "Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет", - заметил Булаев.

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