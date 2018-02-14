Милонов высмеял попытку Собчак отстранить Путина от президентских выборов
Депутат Госдумы Виталий Милонов высмеял обращение Собчак в Верховный суд с жалобой на президента РФ Владимира Путина. Журналистка требовала исключить Путина из избирательной кампании, а его регистрацию признать незаконной. Милонов оценил шаг Собчак как PR-ход.
"Я расцениваю действия Ксении Анатольевны как некий PR-ход, направленный на консолидацию ее твердого однопартийного электората", - сказал Милонов в беседе с ФАН.
Депутат отметил, что жалоба Собчак на Путина вряд ли скажется на ее рейтинге и репутации:
"Человек с рейтингом в районе 1% может расхаживать голым по Невскому проспекту, даже в этом случае хуже уже не будет", - рассмеялся Милонов.
Как сообщал сайт kp.ru, заместитель главы ЦИК Николай Булаев ответил Собчак, что нет никаких препятствий для участия Путина в президентских выборах. "Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет", - заметил Булаев.