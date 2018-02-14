2018-02-14T16:46:09+03:00
Политика

ЦИК ответил Собчак на ее жалобу о регистрации Путина на выборах

В комиссии заявили, что у действующего президента России есть все права для участия в избирательной кампании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кандидат в президенты России Ксения СобчакКандидат в президенты России Ксения СобчакФото: Олег ЗОЛОТО
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Центральная избирательная комиссия России ответила кандидату в президенты, журналистке Ксении Собчак на ее жалобу в Верховный суд, в которой та назвала незаконной регистрацию действующего главы государства Владимира Путина участником избирательной кампании.

Так, по словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, в настоящий момент перед политиком не стоит никаких препятствий к выдвижению своей кандидатуры.

"Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет", - цитирует Булаева "Интерфакс".

Зампред комиссии предположил, что сейчас Собчак, вероятно, действует на эмоциях, но в итоге осознает всю ситуацию.

Между тем, адвокаты журналистки уверены, что Путин не может занимать пост главы государства два срока, об этом якобы говорится в Конституции.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что штаб сторонников телеведущей пожаловался на ролик "Единой России" о президенте РФ.

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