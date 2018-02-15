Илон Маск назвал причину неудачного спуска первой ступени Falcon Heavy

СЕГОДНЯ 00:39 2018-02-15T00:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Спуск первой ступени центрального сегмента сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy закончился неудачей 6 февраля из-за того, что было использовано мало жидкости для зажигания двух внешних двигателей центрального сегмента. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.

«Решение этой проблемы очевидно», - написал он в своем микроблоге в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей.

Твит Илона МаскаФото: СОЦСЕТИ

Можно предположить, что для исправления ситуации SpaceX будет достаточно добавить жидкости для зажигания, хотя Маск не уточнил, что именно он имел ввиду.

Портал Space.com также сообщил, что Маск поделился планами его компании построить третью плавучую платформу для приземления отработавших ступеней носителей. К настоящему моменту в распоряжении SpaceX имеются две такие платформы.

Как сообщал сайт kp.ru, центральный разгонный блок Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане, как это было задумано. Он упал в воду на скорости 480 километров в час во время управляемого спуска.

Запуск ракеты-носителя состоялся 6 февраля с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида.