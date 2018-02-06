2018-02-07T00:10:30+03:00
Наука

SpaceX запустил тяжёлую ракету Falcon Heavy

Илон Маск отправил в космос красный родстер Tesla с манекеном за рулём (видео-трансляция)
Поделиться:
Комментарии: comments19
Компания Илона Маска готовится запустить в космос самую грузоподъемную ракету в своей истории. ФОТО SpaceXКомпания Илона Маска готовится запустить в космос самую грузоподъемную ракету в своей истории. ФОТО SpaceX
Изменить размер текста:

Во вторник, 6 февраля, с 21:30 до 0:30 Мск с мыса Канаверал (США) стартует тяжелая ракета Falcon Heavy. В связи с плохими погодными условиями запуск состоялся в 23:45 мск с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде. Прямая видео-трансляция доступна здесь:

6 февраля, с 21:30 до 0:30 Мск с мыса Канаверал (США) стартует тяжелая ракета Falcon Heavy.Прямая видеотрансляция

На борту Falcon Heavy - красный родстер Tesla. Если все пойдёт, как задумано, автомобиль будет запущен в открытый космос - и это будет, пожалуй, самая впечатляющая и дорогая автомобильная реклама за всю историю человечества. Создатель компании SpaceX Илон Маск накануне анонсировал запуск эффектным анимированным видео-роликом, в котором за рулём автомобиля, отправленного в космос, сидит манекен в шлеме.

На борту Falcon Heavy - красный родстер Tesla.Создатель компании SpaceX Илон Маск накануне анонсировал запуск эффектным анимированным видео-роликом, в котором за рулём автомобиля, отправленного в космос, сидит манекен в шлеме

Если запуск по какой-либо причине не состоится 6 февраля, у SpaceX есть запасное "окно" в такое же время 7 февраля.

Falcon Heavy создана на базе трех ракет-носителей Falcon 9. Илон Маск заявил, что планируется вернуть на Землю все три первые ступени. Две боковые должны приземлиться на наземные площадки, главная - на плавучую платформу "Of course I still love you".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Илон Маск раскрыл параметры самой тяжелой ракеты в истории

SpaceX не планирует оснащать свою ракету для полетов на Марс радиационной защитой, но при этом рассчитывает сделать ее безопаснее авиалайнеров и применять для межконтинентальных перевозок на Земле (подробно)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Госдепу США не понравился польский закон о «бандеровской» идеологии
Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире
SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»
Президент Польши подписал «антибандеровский» закон
Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову
СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США
В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке
Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»
Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу
МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»
Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей
Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц
Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»
Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование
Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест
«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»
Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути