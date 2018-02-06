SpaceX запустил тяжёлую ракету Falcon Heavy
Во вторник, 6 февраля, с 21:30 до 0:30 Мск с мыса Канаверал (США) стартует тяжелая ракета Falcon Heavy. В связи с плохими погодными условиями запуск состоялся в 23:45 мск с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде. Прямая видео-трансляция доступна здесь:
6 февраля, с 21:30 до 0:30 Мск с мыса Канаверал (США) стартует тяжелая ракета Falcon Heavy.Прямая видеотрансляция
На борту Falcon Heavy - красный родстер Tesla. Если все пойдёт, как задумано, автомобиль будет запущен в открытый космос - и это будет, пожалуй, самая впечатляющая и дорогая автомобильная реклама за всю историю человечества. Создатель компании SpaceX Илон Маск накануне анонсировал запуск эффектным анимированным видео-роликом, в котором за рулём автомобиля, отправленного в космос, сидит манекен в шлеме.
На борту Falcon Heavy - красный родстер Tesla.Создатель компании SpaceX Илон Маск накануне анонсировал запуск эффектным анимированным видео-роликом, в котором за рулём автомобиля, отправленного в космос, сидит манекен в шлеме
Если запуск по какой-либо причине не состоится 6 февраля, у SpaceX есть запасное "окно" в такое же время 7 февраля.
Falcon Heavy создана на базе трех ракет-носителей Falcon 9. Илон Маск заявил, что планируется вернуть на Землю все три первые ступени. Две боковые должны приземлиться на наземные площадки, главная - на плавучую платформу "Of course I still love you".
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SpaceX не планирует оснащать свою ракету для полетов на Марс радиационной защитой, но при этом рассчитывает сделать ее безопаснее авиалайнеров и применять для межконтинентальных перевозок на Земле (подробно)