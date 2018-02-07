Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке

7 Февр. 2018 2018-02-07T07:14:20+03:00

Между тем два боковых разгонных блока приземлились неподалеку от космодрома на мысе Канаверал [видео]

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Центральный разгонный блок сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, запущенной ранее компанией SpaceX с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида, не смог приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане, как это было задумано. Как выяснилось, ускоритель разбился во время посадки: он упал в воду на скорости 480 километров в час.

По словам главы SpaceX Илона Маска, на разгонном блоке сработал только один из трех двигателей, что и привело к аварии.

Между тем два боковых ускорителя совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал, пишет The Verge.

Напомним, в минувший вторник, 6 февраля, Falcon Heavy успешно отправилась в свой первый тестовый полет. Таким образом, в космос был запущен спортивный автомобиль владельца компании - красный родстер Tesla.

А накануне этого старта Илон Маск анонсировал запуск эффектным анимированным видеороликом, в котором за рулем спорткара, отправленного в космос, сидит манекен в шлеме.