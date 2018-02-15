2018-02-15T01:16:37+03:00
Происшествия

Задержан стрелок, открывший огонь в школе Флориды

На данный момент известно о 14 пострадавших [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Задержание стрелка в школе Парклэнда во ФлоридеЗадержание стрелка в школе Парклэнда во ФлоридеФото: REUTERS
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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе города Парклэнда штата Флорида. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Бровард.

«Стрелок сейчас под стражей. На месте до сих пор работают правоохранители», - говорится на странице управления в Twitter.

Не менее 14 человек пострадали во время стрельбы Фото: REUTERS

Не менее 14 человек пострадали во время стрельбыФото: REUTERS

Правоохранители сообщили, что на данный момент им известно о 14 пострадавших. Их доставили в медицинский центр Броварда и городскую больницу Health North.

По сообщениям некоторых СМИ, стрельбу отрыл один из учеников школы. Однако шериф округа Бровард Скотт Израель опроверг это предположение.

Раненых, после оказания первой помощи, отправляют в медицинский центр Броварда и городскую больницу Health North Фото: REUTERS

Раненых, после оказания первой помощи, отправляют в медицинский центр Броварда и городскую больницу Health NorthФото: REUTERS

Также журналисты сообщали об одном погибшем и о 50 раненых. Официального подтверждения или опровержения этих данных нет. Правоохранители все еще осматривают школу.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что не менее 20 человек было ранено во время стрельбы в одной из среднеобразовательных школ города Парклэнд на юге Флориды.

Район школы все еще оцеплен, полиция осматривает здание Фото: REUTERS

Район школы все еще оцеплен, полиция осматривает зданиеФото: REUTERS

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