Задержан стрелок, открывший огонь в школе Флориды
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе города Парклэнда штата Флорида. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Бровард.
«Стрелок сейчас под стражей. На месте до сих пор работают правоохранители», - говорится на странице управления в Twitter.
Не менее 14 человек пострадали во время стрельбыФото: REUTERS
Правоохранители сообщили, что на данный момент им известно о 14 пострадавших. Их доставили в медицинский центр Броварда и городскую больницу Health North.
По сообщениям некоторых СМИ, стрельбу отрыл один из учеников школы. Однако шериф округа Бровард Скотт Израель опроверг это предположение.
Раненых, после оказания первой помощи, отправляют в медицинский центр Броварда и городскую больницу Health NorthФото: REUTERS
Также журналисты сообщали об одном погибшем и о 50 раненых. Официального подтверждения или опровержения этих данных нет. Правоохранители все еще осматривают школу.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что не менее 20 человек было ранено во время стрельбы в одной из среднеобразовательных школ города Парклэнд на юге Флориды.
Район школы все еще оцеплен, полиция осматривает зданиеФото: REUTERS