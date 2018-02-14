В средней школе Флориды 20 человек пострадали в результате стрельбы

14 Февр. 23:29 2018-02-15T00:34:06+03:00

Полиция оцепила школу во Флориде, где была стрельба Фото: REUTERS

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Не менее 20 человек было ранено во время стрельбы в одной из среднеобразовательных школ города Парклэнд на юге Флориды. Об этом сообщила пожарная служба города.

На место прибыли местные власти. Офис шерифа округа Бровард подтвердил информацию о стрельбе. На видеокадрах телекомпании SkyFOX видно, что медики оказывают помощь, по крайней, мере пяти пострадавшим на месте ЧП.

В средней школы Флориды 20 человек пострадали в результате стрельбы.В средней школы Флориды 20 человек пострадали в результате стрельбы

Количество жертв и местонахождение стрелка пока неизвестно. СМИ считают, что ранения получили от 20 до 50 человек. Школа находится в оцеплении полиции, сообщает FOX13.

Cтрельба в школе во Флориде [Прямая трансляция].Cтрельба в школе во Флориде [Прямая трансляция]

Ранее в среду сайт kp.ru сообщал, что в американском Уэст-Валли-Сити, расположенном в штате Юта произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь неподалеку от проезжей части в одном из центральных районов города.

В результате погиб один человек, и еще двое получили ранения. Стрелку удалось скрыться с места преступления.