Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил о своей отставке

СЕГОДНЯ 01:37 2018-02-15T01:37:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент ЮАР Джейкоб Зума уходит в отставку. Об этом сообщил он сам, выступая с телевизионным обращением к нации .

Глава государства в начале своей речи отметил, что вопрос о его увольнении должен решать парламент страны, но он не станет ждать.

"Я не боюсь вотума недоверия или импичмента... Я решил уйти с поста президента немедленно", — заявил Зума.

Временно исполнять его обязанности будет вице-президент Сирил Рамафоса. Его приведут к присяге в четверг или пятницу, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что Джейкоб Зума отказался досрочно покидать свой пост. Он заявил, что требование исполнительного комитета правящей партии "Африканского национального конгресса" (ANC) является необоснованным.

Зума еще в июле прошлого года пообещал досрочно передать власть преемнику, но передумал. ANC дала президенту 48 часов на решение об отставке и пригрозили вотумом недоверия. Президентский срок Зумы истекал в 2019 году.