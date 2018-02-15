2018-02-15T02:21:18+03:00
Политика

Минобороны РФ: В Босфоре корабли разошлись в штатном режиме

Расстояние 180 метров в центральной части пролива является нормой при встречных курсах
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский корабль «Кызыл-60» и британский HMS Enterprise разошлись в штатном режимеРоссийский корабль «Кызыл-60» и британский HMS Enterprise разошлись в штатном режимеФото: СОЦСЕТИ
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Сближение российского грузового корабля «Кызыл-60» с судном Королевского военно-морского флота HMS Enterprise в водах Черного моря не было опасным. Об этом сообщили в мминистерстве обороны РФ.

Ранее в среду сайт kp.ru писал о том, что британские СМИ сообщили о якобы опасном сближении разведывательного корабля и сухогруза в проливе Босфор. При этом отмечалось, что Enterprise участвовал в учениях НАТО.

Как пояснил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, эта информация не соответствуют действительности, пишет РИА Новости.

На самом деле корабли «разошлись в штатном режиме на встречных курсах» на расстоянии около одного кабельтова (примерно 180 метров). Капитан подчеркнул, что такое сближение на участке центральной части пролива является «абсолютной нормой для всех участников судоходства».

Он также опроверг данные об опасных маневрах,» связанных с пересечением встречных курсов «Кызыл-60» и Enterprise.

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