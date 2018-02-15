МОК: Экс-президент WADA часто в одиночку критикует российский спорт

СЕГОДНЯ 07:13 2018-02-15T07:13:55+03:00

Представитель МОК пояснил, что все члены комитета имеют право высказывать свою точку зрения

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Зачастую бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд одинок в своих резких высказываниях о решениях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Он имел ввиду заявление Паунда о том, что пропустит церемонию закрытия Олимпиады, если Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен в правах и российские спортсмены примут участие в ней под национальным флагом.

«Как один из старейших членов МОК, он имеет право высказываться и иметь свою точку зрения. Другое дело, что он представляет взгляды, которые порой разделяют всего несколько человек, а бывает, вообще никто не разделяет, и тогда он одинок в своих критических замечаниях», - пояснил Адамс.

По его словам, решения в отношении российских атлетов принимаются голосованием.

«Согласно демократическим нормам, каждый имеет право изложить свое мнение. Так что он (Паунд – ред.), будучи сторонником демократии, должен уважать принимаемые решения», - добавил представитель МОК.

Как рассказывал сайт kp.ru, после дисквалификации ОКР россиянам запретили вытсупать под российским флагом. Они представлены на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России (ОAR).