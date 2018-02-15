Адвокаты назвали дату суда над "флоридским стрелком"

СЕГОДНЯ 12:12 2018-02-15T12:12:52+03:00

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19-летний Николас Круз, застреливший 17 человек в школе во Флориде, предстанет перед судом сегодня, 15 февраля.

Полиция провела обыски в доме Круза и других связанных с ним местах.На компьютере молодого человека нашли множество фотографий, которые говорят о склонности Круза к насилию. Один из школьников сказал, что стрелок "всегда носил с собой оружие и даже демонстрировал его", рассказывает "Интерфакс". Местный шериф рассказал журналистам, что Круза исключили из школы за нарушение дисциплины.

Как сообщал сайт kp.ru, Круз устроил стрельбу в школе в городе Паркленде штата Флорида. Молодой человек пришел с винтовкой AR-15 и дымовыми шашками. Круз спровоцировал противопожарную систему на подачу сигнала об эвакуации и начал отстреливать тех, кто выбегал в коридоры. В результате 17 человек погибли, 50 - получили ранения.

Президент России Владимир Путин телеграммой принес соболезнования главе США Дональду Трампу и родственникам пострадавших во флоридской бойне.