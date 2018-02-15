Стрельба во флоридской школе: 17 убитых, десятки раненых

СЕГОДНЯ 02:14 2018-02-15T07:22:45+03:00

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18-летний американец устроил массовый расстрел в школе города Паркленд, штат Флорида. Всего в ней порядка трёх тысяч учащихся в возрасте 16-19. И в среду около трёх часов по местному времени террорист открыл здесь беспорядочную пальбу. К школе немедленно прибыл спецназ, изолировавший негодяя в одном из корпусов. Началась эвакуация детей. Кадры, как испуганные ребята выходят из здания гуськом, положив руки друг другу на плечи, облетели весь мир. Именно в это время заканчивались уроки, родители съехались к школе, чтобы забрать детей.

Район школы все еще оцеплен, полиция осматривает зданиеФото: REUTERS

— Не смей соваться, здесь стрельба, — кричала школьница-дочь своей родительнице по телефону.

— Нет, всё равно приду, — ответила та, — ведь я твоя мать!

В средней школы Флориды 20 человек пострадали в результате стрельбы.В средней школы Флориды 20 человек пострадали в результате стрельбы

В итоге преступника схватила полиция. Сейчас его личность устанавливается, но уже известно, что ранее он некоторое время посещал эту школу. Всего в инциденте погибли 17 человек и ранено, по разным данным, от 20 до 50 несчастных. «Приношу молитвы и соболезнования семьям жертв ужасного флоридского расстрела», — написал президент США Дональд Трамп в своём твиттере.

Задержание стрелка в школе Парклэнда во ФлоридеФото: REUTERS

Из истории вопроса

К сожалению, такие расстрелы и другие вспышки массового насилия происходят в американских (а с некоторых пор и в российских) школах чуть ли не каждые полгода. Исследователи не могут однозначно установить их причину. В числе «спусковых крючков» упоминаются увлечение подростков жестокими компьютерными играми, психические заболевания, жажда славы, наконец, желание поквитаться с одноклассниками за издевательства или с учителями — за несправедливые, с точки зрения школьника, оценки. Ситуацию осложняет доступность огнестрельного оружия в США. Вот самые нашумевшие случаи.

20 апреля 1999 года. Ученики старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд устраивают бойню в своей школе «Колумбайн» (штат Колорадо). Оба ранее привлекались за мелкие преступления, Харрис страдал от депрессий и создал интернет-сайт, где вещал о ненависти к миру и вёл счёт обидам со стороны одноклассников. В роковой день (случайно ли тот совпал с годовщиной рождения фашистского фюрера?) два подростка явились в школу с оружием и самодельными бомбами (которые, к счастью, не сработали). Однако от пуль было ранено 24 человека и погибло 15 (включая обоих террористов, под конец покончивших с собой). Этот случай стал одним из самых известных трагедий, с которого «брали пример» подростки-психопаты по всему миру, в том числе и в России.

23 февраля 2006 года. Город Розберг, штат Орегон. 14-летний ученик Уэйн Луэдро устраивает стрельбу в собственной школе, тяжело ранив соученика. Мотив — травля со стороны одноклассников. Террориста арестовала полиция, спустя два года ему дали 11 лет тюрьмы, несмотря на юный возраст. Но Розберг, похоже, был роковым местом. 1 октября 2015 года в колледже Аквила в том же городе 26-летний Кристофер Шон Харпер-Мерсер застрелил девятерых и ранил четверых студентов, после чего покончил с собой. Месяцем ранее он не смог оплатить учёбу в этом колледже и получил письмо об отчислении.

14 декабря 2012 года. Ньютаун, штат Коннектикут. 20-летний Адам Питер Лэнза застрелил собственную мать, после чего поехал в начальную школу «Санди-Хук». Почему выбрал именно это заведение — точно не известно. Возможно, потому, что там учились самые беззащитные — самые младшие дети. Психопат убил 20 учеников в возрасте 6-7 лет и шестерых взрослых, а после прибытия полиции покончил с собой. Мотивы преступления не установлены. Сообщается, что ранее парень имел проблемы с социализацией, страдал лёгким аутизмом и в старших классах учился на дому.

В Сети появилось видео, снятое одним из учеников школы американского Паркленда.Ученики школы прячутся под партами, слышны выстрелы и крики

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В России за одну неделю случилось сразу две трагедии, после которых страшно стало детей на уроки отпускать. В Перми в 127-й школе на четвероклассников напали с ножами два приятеля. Один – выпускник, второй – ученик этой же школы. Оба – фанаты «Колумбайна» - массового убийства в одноименной школе в США в 1999 году. В больнице – 15 человек, у учительницы и одного мальчика очень серьезные ранения. Через три дня – похожий кошмар в Улан-Удэ. Подростки с топорами устроили резню на уроке в седьмом классе. Шестеро ребят и учительница, закрывавшая собой детей от озверевших парней, – в больнице с ранениями. Предположительный мотив – обида на педагога за двойки по русскому. И – захлестывающая с головой агрессия (подробности)