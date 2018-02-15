BMW построит завод полного цикла в Калининградской области

СЕГОДНЯ 12:42 2018-02-15T13:36:21+03:00

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, общаясь в четверг, 15 февраля, с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщил, что немецкий автоконцерн BMW подал в возглавляемое им ведомство заявку на строительство завода полного цикла в Калининградской области.

«Да, подали заявку. Принято решение, что это будет Калининград, это будет отдельный индустриальный парк», - цитирует Мантурова ТАСС.

По словам главы Минпромторга, BMW рассматривает несколько площадок под создания производства, при этом основной вариант - участок площадью 56 гектаров в индустриальном парке «Храброво».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года губернатор Калининградской области Антон Алиханов завил, что строительство завода BMW должно начаться в 2018 году. В тот момент переговоры с концерном уже находились в завершающей стадии.

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