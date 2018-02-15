2018-02-15T13:03:19+03:00
Политика

Дворкович: авиасообщение с курортными городами Египта пока невозможно

Между тем, прямые рейсы между Москвой и Каиром снова возобновятся уже в конце февраля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-премьер РФ Аркадий ДворковичВице-премьер РФ Аркадий ДворковичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Возобновление авиасообщения между Россией и курортными городами Египта пока невозможно. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Вчера в Кувейте ко мне подходил замминистра иностранных дел Египта, спрашивал, когда курортные города будут открыты. Я сказал, что пока нет такой возможности", - заявил Дворкович.

Между тем, он подчеркнул, что в скором времени ожидание восстановления авиасообщения с Каиром. Первые прямые рейсы из Москвы в египетскую столицу появятся уже в двадцатых числах февраля.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что каирский аэропорт выполнил требования российских властей об усилении мер безопасности, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что все разрешения на работу авиакомпаний по этим направлениям были получены еще в начале месяца.

Напомним, что авиасообщение между странами прекратилось после теракта, случившегося 31 октября 2015 года. Тогда на борту самолета "Когалымавиа" прогремел взрыв и лайнер, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, рухнул на Синайском полуострове. Погибли 224 человека.

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