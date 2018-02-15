Голодец: В приоритете правительства - повысить пенсии до 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2018-02-15T15:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Одной из важнейших задач на ближайшее будущее для правительства России - добиться уровня в 2,5 прожиточных минимума. Сегодня это составляет примерно 25 000 рублей, сообщила на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер Ольга Голодец.

"Эта задача является настолько приоритетной и настолько актуальной, что все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче", - подчеркнула Голодец.

По ее словам, указанная цель прописана в стратегии пенсионного развития. У экспертов уже "есть механизм приближения в реальной перспективе" к поставленной задаче, а Пенсионный фонд перешел от дефицита к профициту, говорит Голодец.

"На сегодняшний день Пенсионный фонд сбалансирован, и для того, чтобы обсуждать параметры, нужно обсуждать, прежде всего, финансовые истории и то, чего мы хотим достичь", - ответила вице-премьер, когда ее спросили о возможности повышения пенсионного возраста.

Напомним, 14 февраля в Сочи открылся Российский инвестиционный форум, где в течение трех дней будут обсуждать развитие регионов. На площадках встречаются инвесторы и предприниматели из разных стран, всего прибыло участников около 4000 человек, сообщает сайт kp.ru. За тем, как проходит Инвестиционный форум, следите в онлайн-трансляции наших корреспондентов.