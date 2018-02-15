В Белом доме рассказали во сколько обойдется военный парад Трампа

СЕГОДНЯ 13:46 2018-02-15T13:46:15+03:00

Стоимость мероприятия будет зависеть от его продолжительности и масштаба

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Военный парад в Вашингтоне, который президент США Дональд Трамп предложил проводить ежегодно, обойдется американцам не менее чем в 10 млн долларов. Такое заявление сделал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

"Я видел различные оценки стоимости - от $10 млн до $30 млн, в зависимости от размера парада, участников и его длины, техники. <...> Очевидно, что парад продолжительностью час отличается от пятичасового с точки зрения стоимости и оборудования", - приводит телеканал NBC слова экономиста.

Малвейни подчеркнул, что такая оценка очень предварительна, и все будет зависеть от продолжительности и масштаба мероприятия.

Несмотря на то, что затраты на парад не были включены в бюджет на грядущий финансовый год, Пентагон занимается рассмотрением возможностей его проведения. После законодатели должны будут одобрить выделение средств на эти цели, но окончательное решение остается за главой государства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Трамп был настолько впечатлен посещением военного парада в Париже в честь Дня взятия Бастилии, что решил проводить такие же парады в Вашингтоне каждое 4 июля, в День независимости США.