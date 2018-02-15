Путин потребовал от прокуроров оперативно пресекать неоправданное завышение стоимости услуг ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:11 2018-02-15T15:14:02+03:00

По словам президента, в жилищно-коммунальной сфере иногда работают откровенно мошеннические схемы и организации

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Президент РФ Владимир Путин потребовал оперативно пресекать недобросовестное завышение цен на услуги ЖКХ. Соответствующее заявление глава государства сделал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

По словам президента, ситуация с ценообразованием является одной из ключевых проблем жилищно-коммунальной сферы. Зачастую на этом поприще действуют откровенно мошеннические схемы и организации, подчеркнул российский лидер.

«Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего - и мы с вами это хорошо понимаем - уязвимые слои населения», - добавил Путин.

Как сообщал ранее сайт «КП», тема необоснованного завышения цен на услуги ЖКХ была поднята во время последней «Прямой линии» с президентом. Тогда Владимир Путин признал, что проблем в этой сфере накопилось больше, чем решений, и заявил о необходимости дополнительного регулирования.