2018-02-15T15:14:02+03:00
Политика

Путин потребовал от прокуроров оперативно пресекать неоправданное завышение стоимости услуг ЖКХ

По словам президента, в жилищно-коммунальной сфере иногда работают откровенно мошеннические схемы и организации
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин потребовал оперативно пресекать недобросовестное завышение цен на услуги ЖКХ. Соответствующее заявление глава государства сделал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

По словам президента, ситуация с ценообразованием является одной из ключевых проблем жилищно-коммунальной сферы. Зачастую на этом поприще действуют откровенно мошеннические схемы и организации, подчеркнул российский лидер.

«Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего - и мы с вами это хорошо понимаем - уязвимые слои населения», - добавил Путин.

Как сообщал ранее сайт «КП», тема необоснованного завышения цен на услуги ЖКХ была поднята во время последней «Прямой линии» с президентом. Тогда Владимир Путин признал, что проблем в этой сфере накопилось больше, чем решений, и заявил о необходимости дополнительного регулирования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией
В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов
МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны
Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия
В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли
Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии
Рогозин представил экипировку российского солдата будущего
Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами
Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе
Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья
МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков
Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве