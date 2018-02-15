Путин потребовал от прокуроров оперативно пресекать неоправданное завышение стоимости услуг ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин потребовал оперативно пресекать недобросовестное завышение цен на услуги ЖКХ. Соответствующее заявление глава государства сделал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
По словам президента, ситуация с ценообразованием является одной из ключевых проблем жилищно-коммунальной сферы. Зачастую на этом поприще действуют откровенно мошеннические схемы и организации, подчеркнул российский лидер.
«Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые и предусмотренные законом меры, ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего - и мы с вами это хорошо понимаем - уязвимые слои населения», - добавил Путин.
Как сообщал ранее сайт «КП», тема необоснованного завышения цен на услуги ЖКХ была поднята во время последней «Прямой линии» с президентом. Тогда Владимир Путин признал, что проблем в этой сфере накопилось больше, чем решений, и заявил о необходимости дополнительного регулирования.