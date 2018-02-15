Силуанов: Минфин выступает против каких-либо изменений налога для физлиц

СЕГОДНЯ 16:01 2018-02-15T16:01:43+03:00

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Министерство финансов РФ не поддерживает идею увеличения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или введения прогрессивной шкалы. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на Российском инвестиционном форуме.

«Я противник изменения ставки НДФЛ. Есть различные подходы: сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию вместе с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает», - заявил министр.

По его мнению, действующая в России плоская шкала с единой ставкой 13% вполне конкурентоспособна. При этом ее увеличение или прогрессия в первую очередь ударит по крупному бизнесу, который начнет искать способы уйти из-под налогооблажения.

«Это в первую очередь будет касаться крупных предпринимателей. Они как никто другой найдут тысячи уловок, чтобы обойти это изменение», - добавил Силуанов, подчеркнув, что конечное решение по этому вопросу будет за президентом и правительством.

Продолжая разговор о проблемах предпринимателей, Силуанов сообщил, что его ведомство ищет альтернативу налогу на движимое имущество, который оказался слишком тяжелым для бизнеса.

«Некоторые говорят, что это налог на модернизацию, потому что мы облагаем то имущество, которое еще не амортизировано, соответственно это новое имущество. Поэтому, слыша предложения бизнеса, будем искать альтернативы менее тяжелые для предпринимателей», - сказал министр.

Как сообщал ранее сайт «КП», 14 февраля в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум. В этом году мероприятие соберет около четырех тысяч человек, в том числе 128 представителей крупнейших отечественных и иностранных компаний.