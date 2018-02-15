2018-02-15T21:09:07+03:00
В мире

Дональд Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы в школе во Флориде

Президент США подчеркнул, что ни один ученик или учитель не должен быть в опасности в американских школах
Денис СУХОВ
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Дональд Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы в школе во ФлоридеДональд Трамп выступил с обращением к нации после стрельбы в школе во ФлоридеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обратился к нации после кровавой стрельбы в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек.

«Сегодня я обращаюсь к стране, потрясенной горем. Вчера школа с невинными детьми и заботливыми учителями стала местом чудовищного насилия, ненависти и зла. Ни один ученик, ни один учитель не должен быть в опасности в американских школах. Ни один родитель не должен бояться за своих сыновей и дочерей, когда они прощаются с ними по утрам», - обратился Трамп к согражданам из Белого дома.

Президент также добавил, что намерен отправиться на место трагедии в городе Паркленд, штат Флорида, чтобы встретиться с семьями погибших и пострадавших, также представителями местных властей.

Кроме того, Трамп намерен координировать федеральную поддержку штата в связи с инцидентом.

Как сообщал сайт «КП», в среду в городке Паркленд в 60 км от Майами сработала пожарная сигнализация, после чего раздались выстрелы. В результате нападения погибли 17 человек, в больницах остаются 14 пострадавших.

Стрелявший был задержан полиций, когда пытался покинуть место происшествия, смешавшись с толпой школьников. Им оказался 19-летний юноша Николаз Круз — бывший ученик школы, исключенный из-за проблем с дисциплиной. Злоумышленник был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15.

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