2018-02-16T06:11:50+03:00
Спорт

Скелетонист Никита Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане

Первое место занял южнокореец Юн Сун Бин
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский скелетонист Никита ТрегубовРоссийский скелетонист Никита ТрегубовФото: REUTERS
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Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную награду на Олимпийских Играх в Пхенчхане. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 минуты 22,18 секунды.

Россиянин после третьей попытки опустился со второго на четвертое место. Он показал в заезде пятый результат, пройдя трассу за 50,53 секунды. Но к заключительной попытке смог собраться и показал хорошее время.

Никита Трегубов на трассе Фото: REUTERS

Никита Трегубов на трассеФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в первой попытке Трегубов проехал трассу за 50,50 секунды, во второй чуть медленнее - 50,59. Общее время по сумме трех попыток у Трегубова 2 минуты 31,62 секунды.

Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20), передает ТАСС.

Никита Трегубов после заезда на ОИ-2108 в Пхенчхане Фото: REUTERS

Никита Трегубов после заезда на ОИ-2108 в ПхенчханеФото: REUTERS

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