Россиянин Трегубов занимает второе место в скелетоне после первого заезда

СЕГОДНЯ 06:13 2018-02-15T06:24:40+03:00

Скелетонист Никита Трегубов во время первого заезда на Олимпиаде в Пхенчхане. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Скелетонист из России Никита Трегубов занимает второе место после первого заезда на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмен прошел трассу за 50,59 секунды. Заезд состоялся утром в четверг.

Лучший результат пока у южнокорейского спортсмена Юн Сун Бина (50,28 секунды).

На третьем месте немец Аксель Юнг с результатом 50,77 секунды. Еще один россиянин Владислав Марченков пока только на 15-й позиции. Его время почти на секнду больше результата Юн Сун Бина - 51,27 секунды, передает сайт "Чемпионат".

Позже в четверг, 15 февраля, состоятся вторые заезды скелетонистов на Олимпиаде.

Скелетонист Владислав Марченков показал 15-й результат после первого заезда на ОИ-2018Фото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, 4 января было озвучено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российских бобслеистов и скелетонистов. Ранее специальная комиссия Международной федерации бобслея (IBSF) и скелетона допустила наших спортсменов до международных стартов, но руководство решило подать обжаловать этот вердикт в суде.

CAS же счел, что для рассмотрения данной апелляции у него нет юрисдикции, поэтому жалоба была отклонена.

Тем не менее американские и британские спортсмены отказываются признавать право наших атлетов на борьбу за олимпийские медали. Как рассказывал Никита Трегубов, скелетонисты из США отказываются здороваться с россиянами.