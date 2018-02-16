Ким Чен Ын почтил в мавзолее память своего отца Ким Чен Ира
Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил памят своего отца Ким Чен Ира в Кымсусанском мемориальном комплексе в Пхеньяне. В Северной Корее 16 февраля отмечают его день рождения - «День сияющей звезды».
По сообщению агентства ЦТАК, лидер страны «вошел в зал бессмертия», где покоится тело Ким Чен Ира, и воздал ему дань памяти, низко поклонившись. Ким Чен Ына сопровождали зампредседателя центрального комитета Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ и замглавы ЦК по международным делам Ри Су Ён.
Кроме того, центральная газета КНДР «Нодон синмун» опубликовала статью, приуроченную ко дню рождения покойного лидера, в которой вспоминает его достижения.
«Великая победа нашей республики в деле создания государственных ядерных сил является частью достижений Ким Чен Ира», - цитирует статью ТАСС
Ядерная программа Северной Кореи начала активно развиваться именно при Ким Чен Ире. Первые атомные испытания прошли в 2006 году.
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам страны объявил о завершении создания национальных ядерных сил. По его словам, ядерная кнопка теперь постоянно «лежит на его рабочем столе», и в зоне поражения может оказаться вся территория США.
Американские эксперты по атомным программам считают, что у КНДР уже есть как минимум 10-20 ядерных боеголовок.