Ким Чен Ын почтил в мавзолее память своего отца Ким Чен Ира

СЕГОДНЯ 07:35 2018-02-16T07:44:25+03:00

Глава КНДР Ким Чен Ын отдал почести в мавзолее отца в день его рождения Фото: REUTERS

В КНДР сегодня отмечают день рождения предыдущего лидера страны

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Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил памят своего отца Ким Чен Ира в Кымсусанском мемориальном комплексе в Пхеньяне. В Северной Корее 16 февраля отмечают его день рождения - «День сияющей звезды».

По сообщению агентства ЦТАК, лидер страны «вошел в зал бессмертия», где покоится тело Ким Чен Ира, и воздал ему дань памяти, низко поклонившись. Ким Чен Ына сопровождали зампредседателя центрального комитета Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ и замглавы ЦК по международным делам Ри Су Ён.

Кроме того, центральная газета КНДР «Нодон синмун» опубликовала статью, приуроченную ко дню рождения покойного лидера, в которой вспоминает его достижения.

«Великая победа нашей республики в деле создания государственных ядерных сил является частью достижений Ким Чен Ира», - цитирует статью ТАСС

Ядерная программа Северной Кореи начала активно развиваться именно при Ким Чен Ире. Первые атомные испытания прошли в 2006 году.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам страны объявил о завершении создания национальных ядерных сил. По его словам, ядерная кнопка теперь постоянно «лежит на его рабочем столе», и в зоне поражения может оказаться вся территория США.

Американские эксперты по атомным программам считают, что у КНДР уже есть как минимум 10-20 ядерных боеголовок.