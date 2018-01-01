Ким Чен Ын объявил о завершении создания ядерных сил КНДР

1 Янв. 2018 2018-01-01T07:42:09+03:00

Как заметил северокорейский лидер, ядерная кнопка теперь постоянно «лежит на его рабочем столе»

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам страны объявил о завершении создания национальных ядерных сил.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», - сказал глава Северной Кореи, отметив, что ядерная кнопка теперь постоянно «лежит на его рабочем столе». При этом он подчеркнул, что «вся территория США окажется в зоне поражения», если Пхеньян решит нанести ядерный удар.

Кроме того, Ким Чен Ын сообщил, что КНДР вошла в финальную стадию подготовки к очередному тестовому пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), а также призвал к началу массового производства таких снарядом. «Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР», - заявил северокорейский лидер в ходе своего обращения, которое транслировало Центральное телевидение КНДР.

Напомним, в декабре прошлого года Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР самой мощной ядерной державой в мире. При этом он заверил, что сейчас Пхеньян может самостоятельно создавать любой вид вооружений.