2018-01-01T07:42:09+03:00
В мире

Ким Чен Ын объявил о завершении создания ядерных сил КНДР

Как заметил северокорейский лидер, ядерная кнопка теперь постоянно «лежит на его рабочем столе»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments116
Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам страны объявил о завершении создания национальных ядерных сил.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», - сказал глава Северной Кореи, отметив, что ядерная кнопка теперь постоянно «лежит на его рабочем столе». При этом он подчеркнул, что «вся территория США окажется в зоне поражения», если Пхеньян решит нанести ядерный удар.

Кроме того, Ким Чен Ын сообщил, что КНДР вошла в финальную стадию подготовки к очередному тестовому пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), а также призвал к началу массового производства таких снарядом. «Мы вошли в финальную стадию подготовки к испытательному пуску МБР», - заявил северокорейский лидер в ходе своего обращения, которое транслировало Центральное телевидение КНДР.

Напомним, в декабре прошлого года Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР самой мощной ядерной державой в мире. При этом он заверил, что сейчас Пхеньян может самостоятельно создавать любой вид вооружений.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: я не думаю о своей роли в истории
В Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта
Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности
В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России
Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек
В России с 1 января повысили акцизы на бензин
Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек
МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек
В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Система tax free заработала в России
Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае
Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году
Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений
Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев
Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях
Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке