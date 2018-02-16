В Китае встретили Новый год по лунному календарю

СЕГОДНЯ 11:37 2018-02-16T19:17:18+03:00

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В ночь на пятницу, 16 февраля, в Китае встретили Праздник весны (Чуньцзе) - Новый год по лунному календарю. Символом наступившего 4716 года является желтая земляная собака.

Жители Китая традиционно собирались своим семьями, накрыв круглый стол, который является символом сплочения и благосостояния. Подготовку к торжествами многие начали за несколько недель.

Многие китайцы верят, что праздник весны принесет в каждый дом стабильность и гармонию. Особое место в праздничных расходах занимают красные конверты с деньгами (хунбао), которые раньше дарили детям в качестве оберега, а теперь получают в качестве презента и взрослые.

В праздничные дни жизнь в городах страны практически вымирает, жители стремятся попасть к своим родственникам в деревни. На дорогах в это время практически безлюдно, почти все магазины закрываются, а компании уходят на длительные каникулы.

Напомним, сайт kp.ru ранее сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила с наступлением Нового года по лунному календарю на китайском языке.

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