В Москве конверты с порошком содержали письма от имени Железняка

СЕГОДНЯ 12:23 2018-02-16T12:23:17+03:00

Депутат Госдумы уже обратился в полицию, заявив, что не имеет к этому никакого отношения

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Таинственные конверты с белым порошком, которые за последние несколько дней получили многие иностранные посольства в Москве, содержали в себе письма якобы от имени депутата Госдумы Сергея Железняка. Об этом сам политик рассказал сотрудникам правоохранительных органов, заявив, что не имеет к случившемуся никакого отношения.

"[Железняк] сообщил, что в дипломатические учреждения зарубежных стран были разосланы почтовые отправления с вложением в конверты порошкообразного вещества и листков бумаги с печатным текстом, составленным от его имени", - цитирует "Интерфакс" сотрудника пресс-службы столичной полиции.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что всего в период с 14 по 15 февраля такая корреспонденция поступила более, чем в десять иностранных диппредставительств, расположенных в Москве. Конверты получили, в частности, посольства Нидерландов, Италии, Болгарии, Канады, США и один из департаментов ООН.

Как оказалось, во всех письмах содержалось вещество, используемое для травли насекомых в сельском хозяйстве. Жизни и здоровью людей оно не несет никакой угрозы.