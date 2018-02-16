Поезда из Киева и Одессы в Москву стали самыми прибыльными на Украине

СЕГОДНЯ 14:00 2018-02-16T14:00:08+03:00

Три поезда, курсирующие из Украины в Россию, оказались самыми прибыльными Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Только за прошлый год два таких состава принесли 252 млн гривен (более полумиллиарда рублей)

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Поезда, следующие из Киева и Одессы в Москву, стали самыми прибыльными на Украине в 2017 году. Об этом сообщили в Украинских железных дорогах ("Укрзализныця").

Больше всего прибыли удалось получить от работы состава, состоящего из одиннадцати вагонов, №5/6 Киев — Москва. Его средняя заполненность оценивается в 77%, а доход - в 154 млн гривен (почти 326 млн рублей).

На второй позиции в этом топ-5 расположился поезд, курсирующий между Одессой и Москвой. Состав из десяти вагонов обычно бывал заполнен на 89% и приносил 98 млн гривен прибыли (207 млн рублей).

На третьей и четвертом местах оказались поезда, которые курсируют внутри страны. Заполненность таких составов, следовавших из Киева в Одессу и Львов, составляла 95% и 87% соответственно. При этом общая их прибыль за прошлый год составила 75 млн гривен (около 161 млн рублей).

Замыкает пятерку самых окупаемых поездов состав, также следующий на территорию России. Все одиннадцать вагонов №53/54 Киев - Санкт-Петербург обычно бывали заполнены на 65%, а общая прибыль составила 20 млн гривен (42 млн рублей), сообщает LB.ua.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в России открылось регулярное движение поездов в обход Украины по железнодорожному участку Журавка — Миллерово.