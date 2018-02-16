Совет директоров "Магнита" одобрил отставку Галицкого c поста топ-менеджера

СЕГОДНЯ 16:00 2018-02-16T16:00:28+03:00

Должность генерального директора компании на три года займет финансовый директор Хачатур Помбухчан

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Совет директоров сети магазинов "Магнит" единогласно одобрил отставку Сергея Галицкого с поста топ-менеджера. С 17 февраля должность генерального директора на три года займет финансовый директор Хачатур Помбухчан.

Как отмечается в материалах компании, Помбухчан также заменит Галицкого на посту главы и члена правления "Магнита". Внеочередное собрание акционеров решено провести 19 апреля. На мероприятии будет обсуждаться досрочное прекращении полномочий совета директоров и избрание нового.

Как сообщал сайт kp.ru, в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Галицкий договорился о продаже 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ, сумма сделки составляет 138 млрд рублей. Таким образом, принадлежащий государству банк получит получает полный контроль над сетью магазинов, являющейся самой большой в России (16 350 350 универсамов).

В интервью «КП» эксперт по ритейлу Дмитрий Потапенко пояснил, что в стране возможно создание госкомпании ритейла.

«Я давно предупреждал, что нас ждет некий Росритейл по аналогии со всем остальным с приставкой «Рос-». Ритейл оставался последним оплотом частного бизнеса. И в списке ТОП-500 «Магнит» была, кажется, последняя частная компания. Можно предположить, что однажды к этому Росритейлу присоединят и «Пятерочку». К чему это приведет? Качество обслуживания упадет: конкурентов нет – выбора у покупателей не будет», - сказал Потапенко.

Напомним, сам Галицкий намерен заняться развитием ФК «Краснодар» и юношеского футбола.