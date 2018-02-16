2018-02-16T17:57:53+03:00
Экономика

Продажа акций "Магнита": почему госбанк пошел в розницу

Банк ВТБ получит полный контроль над крупнейшей в России сетью универсамов
Антон ПЕТРОВСКИЙ
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Сеть «Магнит» - единственная из всех ритейлеров входит в ТОП-500 российского бизнеса по обороту.Сеть «Магнит» - единственная из всех ритейлеров входит в ТОП-500 российского бизнеса по обороту.Фото: Александр ГЛУЗ
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Основатель, генеральный директор и основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий продает банку ВТБ 29,1% акций за 138 млрд руб. Соглашение заключено 16 февраля 2018 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Таким образом, принадлежащий государству ВТБ получает полный контроль над крупнейшей в России сетью универсамов. Напомним, под брендом «Магнит» сегодня работает 16 350 350 магазинов ( включая 243 гипермаркета) в 2 665 населенных пунктах России. Для обеспечения логистики сеть располагает самым большим в стране парком грузовиков. «Магнит» единственный из всех ритейлеров входит в ТОП-500 российского бизнеса (по обороту) – занимает 7 место.

Сергей Галицкий покинет компанию и займется основанным по его инициативе детским футбольным клубом «Краснодар».

- Я останусь в футбольном клубе "Краснодар". Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе, - заявил Галицкий.

Сергей Галицкий решил сосредоточить свои усилия на созданном им футбольном клубе "Краснодар". Фото: REUTERS

Сергей Галицкий решил сосредоточить свои усилия на созданном им футбольном клубе "Краснодар".Фото: REUTERS

Если он действительно устал от бизнеса, как сейчас обсуждают в соцсетях, то время избавления от него, прямо скажем, не самое удачное – на фоне американского санкционного доклада курсы акций российских торговых сетей на биржах сейчас не самые высокие.

В тоже время эксперты по-разному оценивают перспективы перехода сети унивесамов под контроль госбанка, полагая, что сейчас все зависит от ВТБ, который получил шанс показать свои управленческие способности, благо опыт по работе с непрофильными активами у него имеется, можно вспомнить работу банка с Пулково или «Бургер Кингом».

Например, аналитик «Атон» Михаил Ганелин, мнение которого приводит газета «Ведомости», смотрит в будущее с оптимизмом:

- ВТБ покупает актив почти на дне: бумаги «Магнита» подешевели на 43% с сентября 2017 г. Но с точки зрения операционной деятельности с ритейлером все неплохо. Поэтому для ВТБ эта сделка выглядит интересно, для госбанка это портфельная инвестиция. При этом между «Магнитом» и ВТБ есть условная синергия. У госбанка появится возможность продвигать свои услуги в магазинах в регионах - как минимум, поставить свои банкоматы. Кроме того, есть перспективы по оптимизации дистрибуторских центров «Магнита», ВТБ, Почты России и Почта-банка.

Как все будет на самом деле, покажет время. А вот разговоры некоторых аналитиков о том, что участие госбанков в капитале компаний может каким-то образом связать их с санкциями, первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи назвал глупостью.

«Когда ВТБ стал владельцем 36,6% "Бургер Кинга", вряд ли его клиентов волновало, что "госсектор наступает на бургерную". "Захват бутерброда российским государством? Ударим бутербродами по санкциям. Это инвестиционно-банковская транзакция", - пошутил Соловьев.

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