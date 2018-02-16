CAS объяснил, почему не допустил до Олимпиады 13 россиян

СЕГОДНЯ 17:27 2018-02-16T17:27:00+03:00

Речь идет о шести спортсменах и семь представителях их окружения, не допущенных до Олимпийских игр в Пхенчхане

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Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил почему не допустил 13 россиян на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Речь идет о шести спортсменах и семи тренеров, не приглашенных на Олимпиаду. Выездная панель CAS не стала рассматривать их апелляции, заявив, что она уполномочена рассматривать дела, касающихся споров во время Игр или за десять дней до их начала.

"Спор должен был возникнуть после 30 января. Истцы полагают, что это произошло в начале февраля, когда МОК сообщил, что они не приглашены на Олимпиаду. Коллегия арбитров не согласна с такой трактовкой", - говорится в тексте CAS.

По мнению судей, решение не допустить россиян на Игры было опубликовано 19 января, когда МОК отправил в Олимпийский комитет России (ОКР) список спортсменов, получивших приглашения.

"Следовательно, юрисдикция выездного подразделения не распространяется на данный иск", - отмечается в тексте.

Как сообщал сайт kp.ru, выездное подразделение CAS в Пхенчхане отказалось рассматривать коллективный иск конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и летающего лыжника Дмитрия Васильева, а также семи российских тренеров.