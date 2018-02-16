Стала известна причина крупного сбоя в работе «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 18:04 2018-02-16T18:04:40+03:00

Социальная сеть сообщила о серьезной аварии в энергосистеме одного из дата-центров

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Стала известна причина крупного сбоя в работе социальной сети «Вконтакте», произошедшего ранее в пятницу, 16 февраля.

«Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», - сообщается в микроблоге «Вконтакте» в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, пользователи из различных городов России пожаловались на неполадки в работе социальной сети. Недоступными оказались мобильное приложение и сайт «ВКонтакте». Пользователи из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Владивостока, Санкт-Петербурга, Омска и других регионов запустили хэштеги #вкживи и #вкнеболей.

«Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам», - сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Последний крупный сбой в работе российской соцсети был зафиксирован в августе 2017 года.