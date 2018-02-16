Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам упала ниже 7%

СЕГОДНЯ 18:43 2018-02-16T18:43:48+03:00

ЦБ сообщил о снижении ставок по депозитам для населения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В пятницу, 16 февраля, Банк России сообщил, что в первой декаде февраля 2018 года процентная ставка по рублевым вкладам снизилась на 0,12 п.п. по сравнению с третьей декадой января. Показатель впервые опустился ниже 7%, составив 6,96%.

Отмечается, что для мониторинга ставок использовалась информация 10 российских кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

В число этих банков вошли Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Как сообщал сайт kp.ru, 9 февраля Центробанк снизил ключевую ставку на четверть процентного пункта до 7,5%,. После этого ряд крупных банков продолжил снижать ставки по депозитам для населения. По прогнозам экспертов, к 20 февраля максимальная ставка вкладов десяти крупнейших кредитных организаций может опуститься ниже нынешних значений.