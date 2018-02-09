2018-02-09T14:34:29+03:00
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Кредиты и депозиты еще подешевеют
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Нынешнее снижение эксперты называют предсказуемымНынешнее снижение эксперты называют предсказуемымФото: Евгения ГУСЕВА
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Совет директоров Центробанка РФ в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых. До этого была 7,75%.

В 2018 году это первое понижение ключевой ставки ЦБ, но в течение прошлого года ее снижали понемногу, но регулярно. В начале 2017 года ставка была 10%. А в конце 2014 — начале 2015 — аж 17% (тогда обвалился рубль и ЦБ пытался исправить ситуацию, резко повысив ставку).

Нынешнее, почти незаметное, снижение эксперты называют предсказуемым. В самом деле, официальная инфляция в январе составила 2,2% в годовом измерении. Так что уменьшать ставку есть куда, она пока по-прежнему сильно превышает уровень инфляции (во всяком случае, тот, который декларируется).

Что означает очередное понижение ставки ЦБ для обычного россиянина? Реально от ее уменьшения на всего-то 0,25% пункта в экономике мало что изменится. Скорее, речь идет о декларации: все хорошо, идем прежним курсом, заемные деньги будут потихоньку становиться дешевле. Для граждан это означает, что ставки как по кредитам (что более приятно), так и по депозитам (что гораздо менее приятно) будут и дальше проседать.

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Что бы нам ни говорили о том, что при зарплате в рублях и тратах в них же заботиться о всяких там курсах валют ни к чему, большинство россиян при стабильном рубле чувствуют себя как-то увереннее.

- Первый квартал 2018 года будет для рубля спокойным. Доллар будет стоить в рамках 57-60 рублей, – ободряет аналитик «Альпари» Анна Бодрова (подробности)

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