Климкин намерен обсудить с Лавровым размещение миротворческой миссии в Донбассе
Глава МИД Украины Павел Климкин намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым условия размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.
«Планирую встретиться с Лавровым… буду говорить с ним о том, каким образом должна выглядеть миротворческая миссия», - заявил Климкин журналистам.
Кроме того, стороны обсудят обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса.
По словам Климкина, переговоры с Лавровым состоятся перед министерской встречей «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
В МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров уже прибыл в Мюнхен для участия в конференции. В ведомстве подтвердили встречу с Климкиным. Также российский министр проведет переговоры с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Как сообщал ранее сайт «КП», предложенный Россией проект охранной миссии в Донбассе предполагает размещение миротворцев прежде всего на линии разграничения сторон и только с согласия ЛНР и ДНР.
Киев настаивает на размещении миротворцев в первую очередь на границе народных республик с Россией.
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