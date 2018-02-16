Катастрофа Ан-148: Перед крушением лайнера в кабине была слышна ругань

СЕГОДНЯ 19:41 2018-02-16T19:42:09+03:00

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Непосредственно перед крушением Ан-148 в Подмосковье в кабине лайнера была слышна ругань пилотов. Об этом свидетельствуют данные речевого самописца, расшифрованные специалистами МАК.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, запись оказалась совсем короткой. Перед вылетом из аэропорта «Домодедово» пилоты провели проверку различных приборов и механизмов.

Вскоре после взлета они обратили внимание на расхождение в показаниях приборов, которые некорректно отображали скорость воздушного судна. Считая ее недостаточной, пилоты перевели самолет в пике и попытались справиться с проблемой, при этом слышна их ругань.

Данные бортового самописца свидетельствует о том, что пилоты так и не поняли, по какой причине получают искаженные показания скорости, а значит в принципе не могли справиться с возникшей критической ситуацией.

Согласно предварительной версии следствия, к отказу датчиков скорости привело обледенение из-за выключенной системы обогрева.

Как сообщал ранее сайт «КП», Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья, через несколько минут после вылета из столичного аэропорта «Домодедово». На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все они погибли.