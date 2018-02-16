Полиция опровергла сообщения о стрельбе в колледже под Сиэтлом

16 Февр. 21:07 2018-02-17T00:08:57+03:00

Администрация учебного заведения ранее просила студентов избегать кампуса и оставаться в помещениях, закрыв окна и двери

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Колледж американского города Рентон, штат Вашингтон, был блокирован после сообщения о стрельбе. Администрация учебного заведения призвала студентов избегать кампуса и оставаться в помещениях, заперев окна и двери. Подчеркивается, что это не учебная тревога.

«Это не учебная тревога! Всем зданиям необходимо оставаться заблокированными. Забаррикадируйте окна и двери. Полиция выдвигается на место происшествия, скоро у нас появится дополнительная информация», - говорится в сообщении на странице колледжа в Facebook.

В полиции Рентона заявили, что занимаются ситуацией в колледже при содействии нескольких служб. Официально сообщения о стрельбе не подтвердились. Тем не менее, правоохранители рекомендуют избегать места происшествия.

Позже в твиттере полиции появилось сообщение, что стрельбы никакой не было.

Как сообщал ранее сайт «КП», в среду в результате стрельбы в школе города Паркленд во Флориде погибли 17 человек, десятки пострадали. Нападавший, 19-летний Николас Круз, был задержан правоохранителями при попытке покинуть место происшествия. Молодой человек уже признал свою вину, его мотивы остаются неизвестными.