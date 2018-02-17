2018-02-17T07:01:20+03:00
Москва

Погода в Москве на 17 февраля 2018 года: снег и потепление ожидаются в столице

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 17 февраля 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В эти выходные, 17 и 18 февраля, в Москве будет снежноВ эти выходные, 17 и 18 февраля, в Москве будет снежноФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 17 февраля 2018 года. Как обещают специалисты, в эти выходные в столицу придет потепление. Так, в субботу температура воздуха составит -2…-4 градуса. При этом будет облачно. Кроме того, в городе пройдет небольшой, а местами умеренный снег. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье столбики термометров не опустятся ниже -6 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Однако без осадков не обойдется: в темное время суток в мегаполисе ожидается снег.

Между тем стоит отметить, что, по мнению метеорологов, в эти выходные Москву вряд ли завалит снегом так же, как 3 и 4 февраля. Напомним, в те дни на столицу обрушился настоящий «снегопад века». Тогда в городе выпала вся месячная норма осадков и даже больше. Высота сугробов выросла до 55 сантиметров. В связи с этим коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Однако все равно потребовалось немало времени, чтобы расчистить мегаполис: борьба с последствиями снегопада продолжалась около десяти дней.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штата
Памфилова рассказала, как делать селфи на избирательных участках
В медиадеревне в Пхенчхане нашли мертвым корейского журналиста
В Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross
Отец погибшей в детсаду девочки: дочь часто капризничала по утрам и не хотела идти в садик
Российский космонавт выложил фото «катастрофически высохшего» Аральского моря
После землетрясения в Мексике зафиксированы свыше 120 повторных толчков
Управляющий директор «ВКонтакте» рассказал о причине сбоя в работе соцсети
Саакашвили предрек Украине скорый развал
Американец признался в краже личных данных на фоне «дела России»
Пушков: Выступление Порошенко перед полупустым залом не вызвало интереса
В Мексике произошло новое сильное землетрясение
Порошенко призвал запретить флаг России во всем мире
СМИ сообщили, что Турция применила в Африне отравляющий газ
Лавров: Киев уже раздражает Запад
Евгений Давыдович покинул пост главы правления Бинбанка
Киевлянам разрешили по праздникам вывешивать бандеровские флаги
Лавров: Россия запускает судебные иски по захвату российской дипсобственности в США
Порошенко: Россия развязала мировую гибридную войну