Погода в Москве на 17 февраля 2018 года: снег и потепление ожидаются в столице

СЕГОДНЯ 07:01 2018-02-17T07:01:20+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 17 февраля 2018 года. Как обещают специалисты, в эти выходные в столицу придет потепление. Так, в субботу температура воздуха составит -2…-4 градуса. При этом будет облачно. Кроме того, в городе пройдет небольшой, а местами умеренный снег. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье столбики термометров не опустятся ниже -6 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Однако без осадков не обойдется: в темное время суток в мегаполисе ожидается снег.

Между тем стоит отметить, что, по мнению метеорологов, в эти выходные Москву вряд ли завалит снегом так же, как 3 и 4 февраля. Напомним, в те дни на столицу обрушился настоящий «снегопад века». Тогда в городе выпала вся месячная норма осадков и даже больше. Высота сугробов выросла до 55 сантиметров. В связи с этим коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Однако все равно потребовалось немало времени, чтобы расчистить мегаполис: борьба с последствиями снегопада продолжалась около десяти дней.