В медиадеревне в Пхенчхане нашли мертвым корейского журналиста

СЕГОДНЯ 08:07 2018-02-17T08:07:45+03:00

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В субботу, 17 февраля, появилась информация о том, что в Пхенчхане в медиадеревне, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры 2018 года работники СМИ, был найден мертвым корейский журналист, работавший переводчиком в одной из японских вещательных компаний.

Как стало известно, тело 55-мужчины обнаружил его сосед по комнате. Причем сначала он подумал, что его коллега спит, однако разбудить его у него не получилось.

Печальную новость сообщил представитель оргкомитета Олимпиады-2018 Сон Пэк Ю. «Это кореец, который помогал коллегам из Японии. Сосед по комнате в медиадеревне пытался его разбудить, но в итоге оказалось, что тот мертв», - сказал собеседник ТАСС.

В настоящее время местные правоохранительные органы уже начали расследование причин смерти журналиста. Между тем, как утверждают знакомые умершего, незадолго до кончины тот жаловался на боли в сердце.

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