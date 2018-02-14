Олимпийский Пхенчхан глазами Дарьи Асламовой: пиво вместо водки, случайные знакомства и поцелуи на ветру

СЕГОДНЯ 14:00 2018-02-14T18:52:10+03:00

Из-за ураганного ветра и метели на Олимпиаде отменены все соревнования под открытым небом. Что происходит, когда нет состязаний — об этом в репортаже нашего спецкора

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Ой, как невесело. Когда мы, журналисты, стоим на ураганном ветру в ожидании автобуса, который курсирует между олимпийскими городами, все мы выглядим как солдаты Наполеона под Москвой. Закутанные так, что видны только красные носы и глаза, с обветренными щеками, сопливые, кашляющие. Некоторые в дурацких «няшных» пледах с тигрятами, которые нам выдали в пресс-центре. Корейские журналисты в медицинских масках.

Ряды бойцов за спорт заметно поредели. Сначала народ скосил норовирус (в народе его называют желудочным гриппом). Рвота, понос и высокая температура. Госпитали переполнены страдальцами. На открытии Олимпиады очереди в туалет были просто неприличными (повальная диарея – самая обсуждаемая тема среди журналистов). Когда мне позвонил муж, чтобы поздравить с днем Святого Валентина, я заорала благим матом: «Отстань! Я в туалете!» А что делать? Корейцы повсюду развесили веселые плакатики, как в детском саду, на которых олимпийский символ - тигренок Сухоранг советует закрывать нос и рот рукавом, когда кашляешь, а медвежонок Бандаби (еще один символ) рекомендует мыть руки с мылом. Не помогло. Следом пришел грипп.

Советы добрых корейцев. "Мойте руки перед едой". Тем временем в больницах лежат уже десятки пострадавших от нановируса.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Уровень понимания с местным населением возле Олимпийской деревни – нулевой. По-английски не говорит никто. Это вам не Сеул. Люди в маленьких провинциальных городках и представить себе не могли, что сюда, словно инопланетяне, высадятся десятки тысяч иностранцев. Даже волонтеры с трудом могут сказать несколько слов. Зато много улыбаются и кланяются. Шутить с ними нельзя. Чувство юмора у корейцев специфическое. Точнее, в европейском смысле оно отсутствует. Азиаты – люди серьезные.

Корейское МЧС реально всех достало. На экране мобильника постоянно появляется нечто угрожающее. Я сразу бросаюсь к корейцам. Последний перевод смс был просто великолепен: «Вас ждет катастрофа и большое несчастье».

О ЖУРНАЛИСТСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЯХ.

Ночь на дворе, а у меня сломался проводок от диктофона. Я в отчаянии. Как я объясню в моей южнокорейской дыре, что мне нужно. По счастью, встречаю местных журналистов в мотеле, и они, не говорящие по-английски, тут же притаскивают проводок. Но вот беда: не могу перебросить запись в Москву, интернет не тянет. Стучусь в номер к корейским коллегам. Они в диком смущении. Женщина в номере! Заметались, бросились убираться. Потом с поклоном пригласили в комнату. У них по-корейски матрасы на полу, а в моем номере кровать. Садимся на пол, и через гугл-переводчик я объясняю, что нужно заслать аудиофайлы. Вы же, телевизионщики, у вас интернет мощный. Помогите! Вдруг они начинают смущаться и что-то бормотать. Что не так?! Один корейский товарищ вскакивает и бежит в ванну, тащит полотенца и прикрывает мне ноги! Я же на полу сижу, коленки заголились. («О, закрой свои бледные ноги!») Но надо отдать им должное: материал перекинули быстро. А потом долго кланялись и написали на телефоне по-русски: всегда рады помочь, обращайтесь в любой момент.

Олимпийский пресс-центрФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О МЕСТНОМ ИСКУССТВЕ

Оно… э… своеобразное. Много кубиков, ромбов, столбиков, пирамидок. Есть зачатки соцреализма в виде схематичных спортсменов, карабкающихся на гору. Но самая трогательная скульптура стоит прямо напротив пресс-центра в Пхенчхане и вызывает дикое народное веселье. Три мужских тела с тщательно вылепленными гениталиями и с кастрюлями на головах. Только один японский журналист (японцы, они дотошные) догадался спросить, что это значит, и тщательно записал название: «Морыгессое». Позже выяснилось, что в переводе это означает: «Я не знаю».

Шедевр архитектуры.Фото: Дарья АСЛАМОВА

О ВЫПИВКЕ

Когда сидишь ночью в холодном неотапливаемом номере под двумя одеялами, по стене ползет что-то неизвестное (не таракан - я его убила тапком и внимательно изучила), ужасно хочется выпить, но где? В центр города добираться уже поздно и холодно. Должно же быть в округе хоть одно злачное место! Долго объясняю хозяйке мотеля, что нужен бар. Она мне машет: иди лесом, там большая гостиница. И пошла я ночью лесом. Страшно. Ветер воет. На море буря. Потом пошли поля. Короче, добрела я до цивилизации. Все сверкает, горит и переливается. Спрашиваю у входа в гостиницу: где бар? Корейская девочка переспрашивает. Я начинаю на все лады произносить слово «бар». Не понимает. Побежала за подмогой. Пришла еще одна корейская девочка. Потом еще две. (Это у них так принято.) Потом я употребила еще одно волшебное слово “drink» (с англ. - выпить.). Кивнули и убежали. Двое англичан, которые просто наслаждались этой комедией, соизволили наконец объяснить: «Бар на шестнадцатом этаже. Торопись, он скоро закроется». Я к лифту, а за мной погоня. Бегут четыре девицы, а в руках у них большие бутылки воды! Ну, что ты с ними будешь делать?!

Скульптура "Бизнесмен на отдыхе"Фото: Дарья АСЛАМОВА

О МУЖИКАХ

Их много. Хорошие крепкие экземпляры в прекрасной физической форме. Молодые и не очень, но большинство подтянутые, с хорошим уровнем тестостерона. А вот женщин мало. Такая приятная диспропорция. Все пьют пиво (крепкий алкоголь здесь страшно дорогой). Но вот ухаживания у спортивных журналистов и болельщиков незамысловатые. Так быки обхаживают телочку. Я, конечно, могу десять минут поддерживать бессмысленный разговор о керлинге и бобслее (все равно я ни черта в этом не смыслю), но вот попытка расширить их кругозор обречена на поражение. Самая популярная шутка: как тебя называть – русская или олимпийская девушка из России? Ха-ха! Почему-то все любят демонстрировать то, что у них нет кольца на пальце, и вообще люди они свободные. Мол, не упусти, подруга. Перед тобой такой шанс. А я всем показываю кольцо на пальце и фотографии мужа и ребенка. Не работает. Спортсмены – люди упорные. Главное – победа, а потом разберемся. К цели идут, невзирая на препятствия. У тебя холодно в номере? Так я тебя согрею. Хочешь виски? А у меня в комнате бутылка. Честно говоря, у нас в каком-нибудь Мухос...анске мужики поинтеллигентнее ухаживают, с подходцами и коленцами.

Из-за ураганного ветра и метели на Олимпиаде отменены все соревнования под открытым небомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обычно, я говорю, что мне рано вставать, выскакиваю на улицу к такси и торопливо целуюсь на морозе. Обещание снова встретиться тает быстрее, чем лед в стакане с виски. Вот такой он, олимпийский Пхенчхан, - пиво, азарт, торопливые случайные знакомства и поцелуи на ветру.

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