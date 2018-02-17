Памфилова рассказала, как делать селфи на избирательных участках

СЕГОДНЯ 08:24 2018-02-17T08:24:33+03:00

А также призвала быть аккуратнее с подобными снимками в день президентских выборов

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‍Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала, как делать селфи с избирательным бюллетенем, а также предупредила об опасности таких фото.

По словам председателя ЦИК, фотографироваться с бюллетенем можно «как угодно». При этом она посоветовала не выкладывать подобные фото в соцсети до конца президентских выборов, которые пройдут в нашей стране 18 марта. Как отметила Памфилова, публикация таких снимков может быть расценена как агитация.

«Пожалуйста… как угодно. Главное - попридержите (селфи). Сами любуйтесь, но попридержите до того, как закончится голосование, чтобы это не расценивалось как какая-то дополнительная агитация», - сказала глава Центризбиркома в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 февраля ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах 2018 года. Как тогда выяснилось, в верхней части документа будут разъяснения о порядке его заполнения. Затем же последуют фамилии кандидатов. Всего их будет восемь.