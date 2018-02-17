2018-02-17T12:15:09+03:00
Политика

В Совфеде ответили на призыв Порошенко запретить российский флаг во всем мире

По мнению замглавы международного комитета Владимира Джабарова, подобные заявления недостойны лидера большого европейского государства
Дарья ИВАШКИНА
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В Совфеде ответили на призыв Порошенко запретить российский флаг во всем миреВ Совфеде ответили на призыв Порошенко запретить российский флаг во всем миреФото: "КП" Архив
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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, первый зампредседателя комитета по международным делам Владимир Джабаров отметил, что призыв главы незалежной запретить российский флаг во всем мире недостоин лидера большого европейского государства.

«Ему очень хочется, чтобы на карте мира вообще не было слова Россия. Но, к счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется. Поэтому, честно говоря, стыдно это все слушать», - сказал сенатор.

Кроме того, по мнению политика, в настоящее время Европа начинают осознавать, что совершила ошибку, поддержав когда-то власть на Украине, оказавшуюся в итоге «абсолютно нежизнеспособной». «Огромное разочарование, на мой взгляд, постигло европейцев, которые сначала поддержали Порошенко и киевскую хунту. Но время показывает, что эта власть абсолютно нежизнеспособная. И, к сожалению, она ведет страну в тупик», - заметил Джабаров в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент незалежной выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом отдельного пламенного призыва удостоился в его речи флаг России: украинский лидер призвал запретить триколор во всем мире.

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