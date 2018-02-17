Порошенко в Мюнхене вновь «достал из широких штанин»

СЕГОДНЯ 09:27 2018-02-17T09:27:25+03:00

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Петр Алексеевич Порошенко, занимающий пост президента Украины, в очередной раз опозорился в Европе. На этот раз на Мюнхенской конференции по безопасности, где ему не дали времени для полноценного выступления, несмотря на то, что он как бы является главой как бы суверенного государства.

- Обычно первые лица получают возможность развернуто высказаться. Господин Порошенко такой возможности не получил. Он выскажется сегодня вечером как комментатор сессии, которая будет посвящена вовсе не Украине, а волнующему всех здесь вопросу о взаимоотношениях НАТО и ЕС. Кроме этого, комментария по чужому для него вопросу для Порошенко на Мюнхенской конференции места не нашлось, - за несколько часов до речи Порошенко объяснил ситуацию председатель комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев. Так и получилось. Порошенко (Может, ему надо поменять фамилию на Попрошенко? – прим. авт.) вышел уже практически перед пустым залом, в котором большинство присутствующих являлись членами украинской делегации, и перед своими «на весь мир» в очередной раз обрушился на Россию.

Пятнадцать минут (а именно столько выделили Порошенко, для сравнения, на выступление главы МИД РФ в субботу в регламенте отведено 40 минут) творческих заклинаний свелись к обвинения Москвы в том, что Россия «развязала гибридную войну, которая уже превратилась в Мировую гибридную войну». В том, что реализуя проект «Северный поток-2», Москва осуществляет энергетическую экспансию, а на «самом деле» этот проект «не имеет ничего общего с экономическими интересами». Досталось России от Пети и за хакерские атаки, и за мигрантов в Европе, и даже за вирус «Петя». Алексеевич распинался перед пустым залом, но оваций так и не дождался.

Отдельного пламенного призыва удостоился в его речи флаг России.

- Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года, - сказал Петр Алексеевич и сам не понял, что обрушил тем самым все заверения МОК в политической неангажированности. Впрочем, на этом он не успокоился и продолжил с неменьшим пафосом. - Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы.

Удивительно, насколько убогий разум надо иметь, чтобы предлагать запретить флаг существующего суверенного государства. Но на Украине, судя по комментариям в соцсетях этого предложения, граждане достойны своего главы государства. Однако, Петр Алексеевич изменил бы себе, если бы не поставил мелодраматическую слезливую точку в своей речи. Или многоточие.

Он на трибуне снова перешел к наглядной агитации, своему любимому жанру в публичных международных отношениях. Он достал, нет, не то, о чем вы подумали, не загран и обычные паспорта граждан Российской Федерации вместе с военными билетами военнослужащих СА, не кусок якобы автобуса из-под Волновахи, где украинские граждане подорвались на мине, как позже выяснилось, поставленной украинскими военными. Нет, Петро на этот раз достал какую-то тряпочку и развернул ее. Тряпочка оказалась флагом Евросоюза. По словам Порошенко, именно этот флаг украинские солдаты повесили в Авдеевке, чтобы показать России, чья и между кем граница тут проходит. Но и просверленный (пардон, вероятно, простреленный) флаг не вдохновил никого в зале.

- Прошу вас, - дрогнувшим голосом закончил Порошенко. - Держите для Украины дверь открытой и в ЕС, и в НАТО.

Ей-богу, ему все же надо поменять фамилию.