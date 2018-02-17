Порошенко призвал запретить флаг России во всем мире
Лидер Незалежной Пётр Порошенко большую часть своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности посвятил очередным обвинениям в адрес нашей страны. В частности, президент Украины обвинил Россию в попытках «разрушить демократии» и заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете.
«Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну», - приводит его слова украинский телеканал ТСН.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Порошенко, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, обвинил Россию в развязывании мировой гибридной войны.
Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Евроньюс» рассказал, что его западные коллеги в доверительных беседах уже не скрывают раздражения самонадеянностью действий и напыщенностью заявлений киевских властей, но не говорят об этом публично, пытаясь «сохранить лицо».
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