2018-02-17T03:04:37+03:00
Политика

Порошенко призвал запретить флаг России во всем мире

Об этом президент Украины заявил на Мюнхенской конференции по безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Лидер Незалежной Пётр Порошенко большую часть своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности посвятил очередным обвинениям в адрес нашей страны. В частности, президент Украины обвинил Россию в попытках «разрушить демократии» и заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете.

«Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну», - приводит его слова украинский телеканал ТСН.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Порошенко, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, обвинил Россию в развязывании мировой гибридной войны.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Евроньюс» рассказал, что его западные коллеги в доверительных беседах уже не скрывают раздражения самонадеянностью действий и напыщенностью заявлений киевских властей, но не говорят об этом публично, пытаясь «сохранить лицо».

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