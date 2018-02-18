Глава нацразведки США удивился отрицанию Россией попытки «вмешательства» в выборы

СЕГОДНЯ 10:12 2018-02-18T10:12:52+03:00

При этом он заявил о «многочисленных фактах», которые якобы подтверждают обоснованность всех обвинений против Москвы

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Директор Национальной разведки США Дэн Коутс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, прокомментировал обвинения американского спецпрокурора Роберта Мюллера против 13 россиян, которые якобы пытались вмешаться в американские выборы.

Так, Коутс заявил о «массе обнаруженных фактов вмешательства России в голосование». Однако он не стал конкретизировать, о каких именно фактах он говорит. При этом глава нацразведки Соединенных Штатов заверил, что у американской разведки теперь «нет оснований сомневаться в том, что Москва пыталась повлиять на результаты выборов 2016 года».

Также Коутс выразил удивление в связи с тем, что Москва отрицает все обвинения. «Удивляюсь тому, что россияне приезжают сюда каждый год, чтобы отрицать установленные факты. Это происходит почти автоматически», - цитирует Дэна Коутса Reuters.

Напомним, в пятницу вечером, 16 февраля, Минюст Соединенных Штатов официально обвинил 13 граждан нашей страны во «вмешательстве» в выборы, которые прошли в Америке в ноябре 2016 года.