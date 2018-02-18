2018-02-18T10:53:02+03:00
Москва

В аэропортах Москвы задержали и отменили около 40 рейсов‍

Виной всему стали неблагоприятные погодные условия в столичном регионе
Дарья ИВАШКИНА
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В аэропортах Москвы задержали и отменили около 40 рейсов‍В аэропортах Москвы задержали и отменили около 40 рейсов‍Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В воскресенье, 18 февраля, в аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов, и еще 15 отменили. А виной всему стали неблагоприятные погодные условия в столичном регионе.

Так, по состоянию на 10:30 мск, в Домодедово восемь рейсов числятся задержанными, а 13 - отмененными. В Шереметьево же, согласно информации на «Яндекс.Расписание», перенесли вылет 13 лайнеров. Что касается Внуково, то там отменили два авиарейса, а еще один самолет отправится в путь с опозданием.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 17 февраля, спасатели предупредили москвичей о снегопаде и гололедице. В сообщении столичного главка МЧС России отмечалось, что непогода в городе сохранится всю ночь и утро воскресенья.

Между тем, по мнению синоптиков, в эти выходные Москву вряд ли завалит снегом так же, как 3 и 4 февраля, ведь в те дни на мегаполис обрушился настоящий «снегопад века».

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