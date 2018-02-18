2018-02-18T11:58:21+03:00
Происшествия

Все пассажиры разбившегося в Иране самолета погибли

Как выяснилось, воздушное судно врезалось в гору Дена
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Самолет Iran Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, разбился в районе города СемиромСамолет Iran Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, разбился в районе города СемиромФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Представители авиакомпании Iran Aseman Airlines, которой принадлежал самолет ATR 72-500, потерпевший крушение в Иране в это воскресенье, 18 февраля, сообщили о гибели всех людей, находившихся на борту лайнера. Речь идет о 60 пассажирах, а также о шести членах экипажа - пилоте и его помощнике, двух охранниках и двух стюардессах.

«К сожалению, все пассажиры и экипаж этого рейса погибли», - заявил представитель перевозчика.

Кстати, по предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неблагоприятных погодных условий: из-за тумана пилоты не заметили гору Дена и врезались в нее. По уточненной информации, случилось это спустя 50 минут после взлета, передает Tasnim.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, самолет Iran Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, разбился в районе города Семиром.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении в Дагестане
Украинские неонацисты обещают новые погромы российских объектов в Киеве
Курдские военные отряды в Африне призвали сирийскую армию вмешаться в ситуацию
Число погибших при стрельбе у храма в Дагестане возросло до пяти человек
Российские хоккеисты с канадцами могут встретиться только в финале
Весна придет в Москву не раньше конца марта
Установлена личность подозреваемого в стрельбе у храма в Дагестане
Главу Центробанка Латвии задержали по подозрению в коррупции
Хоккейный турнир на Олимпиаде 2018: сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем пары Словения - Норвегия
Ди Каприо рассказал, где находится самое холодное место на Земле
В Киеве радикалы напали на здания Россотрудничества и Сбербанка
В районе станции Москва-Рижская ребенок, катавшийся с горки, попал под электричку
В России назвали провокацией предложение Варшавы забрать советские памятники
Трамп: Россия преуспела в создании хаоса в США
В Иране заявили о готовности ответить на нарушение ядерной программы
На украино-российской границе скопилось больше 100 грузовиков
Лукашенко выразил протест МОК в связи с судейством фристайлиста Кушнира
СМИ узнали, что ЦРУ всегда вмешивалось в выборы в других странах
В Киеве проходит митинг сторонников Саакашвили, требующих отставки Порошенко
Порошенко решил принять участие в судебном процессе по делу о событиях на Майдане
В Иране создали комитет по расследованию авиакатастрофы в провинции Исфахан