Все пассажиры разбившегося в Иране самолета погибли

СЕГОДНЯ 11:58 2018-02-18T11:58:21+03:00

Самолет Iran Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, разбился в районе города Семиром Фото: Иван ВИСЛОВ

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Представители авиакомпании Iran Aseman Airlines, которой принадлежал самолет ATR 72-500, потерпевший крушение в Иране в это воскресенье, 18 февраля, сообщили о гибели всех людей, находившихся на борту лайнера. Речь идет о 60 пассажирах, а также о шести членах экипажа - пилоте и его помощнике, двух охранниках и двух стюардессах.

«К сожалению, все пассажиры и экипаж этого рейса погибли», - заявил представитель перевозчика.

Кстати, по предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неблагоприятных погодных условий: из-за тумана пилоты не заметили гору Дена и врезались в нее. По уточненной информации, случилось это спустя 50 минут после взлета, передает Tasnim.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, самолет Iran Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, разбился в районе города Семиром.